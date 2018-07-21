Citrix, Microsoft tarafından duyurulan yeni Azure Virtual WAN hizmeti için Citrix SD-WAN çözümünü sağlamak üzere Microsoft ile ortaklığa imza attı.

Ortak çözüm; kullanıcı deneyimini güçlendirmek, tutarlı üretkenlik sunmak ve şube ofislerinde ağ devreye alım süreçlerini otomatik hale getirmek amacıyla Azure hizmetinin WAN bölümü için tasarlandı.



Citrix SD-WAN, her bir kurumsal şubeden Microsoft Azure Virtual WAN Hizmetine erişim sağlayan ve uygulama farkındalığı olan kapsamlı bir çözüm sunuyor. Citrix SD-WAN; paket seviyesinde ve gerçek zamanlı yol seçimini, WAN optimizasyonunu, güvenlik duvarını, yönlendirmeyi ve uygulama analitiğini tek bir çözüm altında bir araya getirerek uygulama ve ağ seviyesinde güvenliği güçlendiriyor, şubelerden ve uzaktan bağlantı maliyetlerini düşürüyor ve performansı iyileştiriyor.



Citrix Türkiye Ülke Müdürü Altan Cengiztekin, bu konuda şöyle diyor: “Microsoft ve Citrix, dijital iş yeri ve uygulama ağı için ortak bir çözüm sunma konusunda bir kilometre taşına daha ulaştı. Bu ortak çözümler, bulut yolcuğunda ilerledikçe müşteriler için uygulama seviyesinde çok daha zengin bir deneyim ve çok ayrıntılı güvenlik düzeylerinin yanı sıra daha fazla seçenek ve esneklik sunuyor.”

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