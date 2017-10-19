Türk bilim inanlarının da katkısıyla cüce gezegenin etrafında bir halka keşfedildi.
Güneş sistemi dışında bulunan ve boyutu nedeniyle cüce gezegen olarak isimlendirilen Haumea çevresinde halka tespit edildi.
Araştırmacılar yeni halkanın keşfiyle, astronomik çalışmalarda görülmeyen bir sürprize de imza attı.
Haumea’ya yaklaşık 2000 kilometrelik yarıçapla duran halka, 70 kilometrelik genişliğe sahip.
Dünya’ya 7,5 milyar kilometre uzaklıkta bulunan cüce gezendeki bu keşif, Türk bilim insanlarının çeşitli bilim dergilerinde haber olmasını sağladı.
ulusal.com.tr
Dünyadan milyarlarca kilometre uzaklıktaki Haumea gezegeninin etrafında halka keşfedildi. Ocak ayında başlayan keşif çalışmaları, çok sayıda Türk araştırmacının katkısıyla sonlandı.
Türk bilim inanlarının da katkısıyla cüce gezegenin etrafında bir halka keşfedildi.
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