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Dijital bağımlılıkta dikkat çeken artış

Dijital bağımlılık günden güne artıyor. Bu konuda mücadelede ise anne, baba ve öğretmen eğitimi gerekiyor. Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

BİLİM-TEKNOLOJİ 10.09.2019, 22:40 10.09.2019, 22:43

Dijital bağımlılıktaki artış dikkat çekiyor. Her geçen gün bağımlılık oranımız artıyor.

Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, tanı ve tedavi aşamasında anne, baba ve öğretmen eğitiminin öne çıkması gerektiğine dikkati çekti.

Bu konuda 45 soruda bireyin dijital bağımlığını ölçen "Dijitalaniz" adlı program geliştirildi.

Prof. Dr. Dilci, dijital bağımlılığa her yaşta rastladıklarını vurguladı.

Dilci, yaptıkları çalışmanın sonuçları hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Toplumun büyük kesimi başta televizyon olmak üzere dijital nesnelerle temas halinde.

ulusal.com.tr

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