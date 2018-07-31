Mars 15 yıl sonra dünya'ya en yakın koluma gelecek. Teleskop yardımıyla gezegenin detayları görülebilecek. Bir dahaki yakınlaşma ise 2020 yılında olacak.

Uzayda 15 yıl sonra bir ilk yaşanacak. Bu gece Mars Dünya'ya en yakın konuma gelecek.



Normalde Dünya ve Mars arasındaki mesafe yaklaşık 80.8 milyon kilometre. Ancak bu mesafe gece saatlerinde, 57.6 milyon kilometreye kadar inecek. Böylece gök bilimciler Kızıl Gezegeni 10 kat daha büyük ve daha parlak gözlemleyebilecek. Hatta bir teleskop yardımıyla Mars'ın yüzeyindeki detaylar da görülebilecek.



Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi, insanları uyardı. Olağan bir kum fırtınasının, Mars'ın görünmesini engelleyebilceğini hatırlattı.



NASA, Mars'ı izleyenler için tavsiye vermeyi de ihmal etmedi. Mars gün batımından hemen sonra güneybatı ufuk çizgisinde belirecek. Mars'ın kendine has olan kızıl ışıltısı hiç olmadığı kadar kolay görülebilecek. Her ne kadar Mars, Dünya'ya yakınlaşsa da, bu gecenin en parlak yıldızı yine Venüs olacak.



Mars ile Dünya arasında bir dahaki yakınlaşmanın 2020 yılında meydana geleceği öngörülüyor.





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