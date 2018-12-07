İnternetten alışverişte yeni döneme geçiliyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıkladı. "E-ticarette güven damgası uygulamasına bu ay içerisinde başlıyoruz." dedi. Uygulamayla internet üzerinden kredi kartıyla ticaretin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Uygulamaya bu ay içinde başlıyor. İnternetten kredi kartıyla e-ticaret kolaylaştırılacak.



E-ticarette yeni bir döneme geçiliyor. Bakanlık internet sitelerine güven damgası uygulayacak. Bu sayede sitelerin güvenilirliği artırılacak.



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda ticaretin kolaylaştırılması konusunda yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Bakanlığın "güven damgası" projesini duyurdu.



Türkiye'de kişi başına ortalama 2,2 kredi kartı düşüyor. Türkiye'de kredi kartı sayısı 65,7 milyona ulaşmış durumda. Açıklanan rakamlara göre banka ve kredi kartları her ay ortalama 70 milyar liranın üzerinde ödeme yapılıyor. Güven damgasıyla da potansiyel müşterilerin e-ticarete yönlendirilmesi hedefleniyor.



Uygulamayla hedef ticaretin kolaylaştırılması. Daha doğrusu biliyorsunuz internetten kredi kartıyla alışveriş yapılıyor. Yani olmayan parayla. E-ticarete güven damgası gelecek ve vatandaşlar kredi kartıyla internetten alışveriş yapabilecekler.



Peki, vatandaş neden güvenliyor. Bazıları kart numarasını vermek istemiyor bazıları da ürünü dokunarak almak istiyor...



HABER: ESER GÖRKEM PAKTÜRK

KAMERA: ŞENGÜL DERİN

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