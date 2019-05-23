El hareketiyle kontrol edilebilen bomba imha robotu geliştirdi. Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde lise öğrencisi Burak Atagür robot tasarladı. Eldivene yerleştirilen kablosuz iletişim cihazı, cep telefonu ve ivme sensörleri sayesinde robotla bağlantı kuruluyor. Böylece robot, el hareketleriyle istenilen yöne hareket ettirilebiliyor.

Hayal etti. Tasarladı. Geliştirdi ve en sonunda ortaya işte bu mini bomba imha robotunu çıkardı.



Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde lise öğrencisi Burak Atagür, el hareketiyle kontrol edilebilen bomba imha robotu tasarladı.



12. sınıf öğrencisi Burak Atagür, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında, kodlama yaparak basit el hareketiyle kontrol edilebilen bu robotu geliştirdi.



Operatör ile robot arasındaki bağlantı, eldivene yerleştirilen kablosuz iletişim cihazı, cep telefonu ve ivme sensörleri sayesinde kuruluyor. Oyuncak araçtan yapılan robot, el hareketleriyle ileri, geri, sağa ve sola hareket ettirilebiliyor.



Atagür, mini bomba imha robotunun bazı parçalarını kendi imkanlarıyla üretti. Destek sağlanması halinde robotunu geliştirmeyi planlıyor.





ulusal.com.tr