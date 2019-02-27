banner1002
Rifat Mutlu Kanal Avrupa'da projelerini anlattı
Rifat Mutlu Kanal Avrupa'da projelerini anlattı
Çanakkale'de göçmen operasyonu
Çanakkale'de göçmen operasyonu
Hindistan-Pakistan gerilimi Türk ekonomisini etkiler mi?
Hindistan-Pakistan gerilimi Türk ekonomisini etkiler mi?
Son Dakika: Trump'ın damadı Ankara'da
Son Dakika: Trump'ın damadı Ankara'da

Elektrikli araç Otomod yola çıkmaya hazır

Yerli sürücüsüz elektrikli araç "Otomod" yola çıkmaya hazır. FEV Türkiye ve KODECO teknoloji şirketlerinin iş birliğiyle geliştirilen "Otomod" güzergâh verilerinin toplanması amacıyla İTÜ Maslak Kampüsü'nde de kullanılacak.

Elektrikli araç Otomod yola çıkmaya hazır

Yerli sürücüsüz elektrikli araç "Otomod" yola çıkmaya hazır.

Otomod, teknoloji şirketleri FEV Türkiye ile KODECO tarafından geliştirildi. Prototipi yaklaşık 1 yıllık çalışma sonucu İzmir'de başarıyla tamamlandı. "Kampüs İçi Yolcu/Yük Taşıyan Çok Fonksiyonlu Elektrikli Otonom Taşıt" projesine TÜBİTAK'tan hibe desteği de alındı.

Otomod, gelecek hafta İTÜ Maslak Kampüsü'nde kullanılmaya başlanacak.

Araçla ilgili bilgi veren KODECO Genel Müdürü Kerem Odabaşı, yayaların kısa mesafe ulaşımlarını kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirtti.

sürücüsüz elektrikli araç Otomod da sensör ve kameralar var. Bu sayede yaya ve araçları algılayabiliyor, kendi konumunu belirliyor. Kontrol yazılımları tamamen yerli. Veri toplama aşamasının tamamlanmasının ardından son düzenlemeleri yapılacak.

Üretilen yeni prototipin tanıtımı ise Ekim ayında Almanya'daki fuarda yapılacak. Böylece Otomod dünyaya açılacak. Bunun için de ciddi desteğe ihtiyaç var.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Otomod #itü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.