Yerli sürücüsüz elektrikli araç "Otomod" yola çıkmaya hazır. FEV Türkiye ve KODECO teknoloji şirketlerinin iş birliğiyle geliştirilen "Otomod" güzergâh verilerinin toplanması amacıyla İTÜ Maslak Kampüsü'nde de kullanılacak.

Yerli sürücüsüz elektrikli araç "Otomod" yola çıkmaya hazır.



Otomod, teknoloji şirketleri FEV Türkiye ile KODECO tarafından geliştirildi. Prototipi yaklaşık 1 yıllık çalışma sonucu İzmir'de başarıyla tamamlandı. "Kampüs İçi Yolcu/Yük Taşıyan Çok Fonksiyonlu Elektrikli Otonom Taşıt" projesine TÜBİTAK'tan hibe desteği de alındı.



Otomod, gelecek hafta İTÜ Maslak Kampüsü'nde kullanılmaya başlanacak.



Araçla ilgili bilgi veren KODECO Genel Müdürü Kerem Odabaşı, yayaların kısa mesafe ulaşımlarını kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirtti.



sürücüsüz elektrikli araç Otomod da sensör ve kameralar var. Bu sayede yaya ve araçları algılayabiliyor, kendi konumunu belirliyor. Kontrol yazılımları tamamen yerli. Veri toplama aşamasının tamamlanmasının ardından son düzenlemeleri yapılacak.



Üretilen yeni prototipin tanıtımı ise Ekim ayında Almanya'daki fuarda yapılacak. Böylece Otomod dünyaya açılacak. Bunun için de ciddi desteğe ihtiyaç var.





ulusal.com.tr