Elon Musk: “Jobs’la bir kez tanıştım. Ahmağın tekiydi. Onunla tanışan pek çok insan da böyle düşünüyor”

Herkes Elon Musk’ı Steve Jobs’a, şirketi Tesla’yı ise Apple’a benzetiyor. Musk ise bu benzetmelere yaptığı açıklamalarla karşı çıkarken Jobs’ın ahmak, Apple’ın ise Tesla’nın mezarlığı olduğunu söylüyor



Silikon Vadisi’nde başarı hikâyeleri genellikle Google, Facebook veya Snapchat gibi iş modeli reklam geliri üzerinden kâr sağlamak olan şirketlerden gelir. Ancak bölgede dijital teknolojiyle geleneksel sektörleri silkelemeye çalışan çok sayıda şirket de bulunuyor. Bunların arasında en dikkat çekici olanlarından biri de hiç şüphesiz Tesla.



Şirket en popüler ürünü olan elektrikli ve akıllı otomobili Tesla’nın yanı sıra uzay programı SpaceX, küresel havacılık sektörünü tehdit eden Hyperloop mermi tren projesi, yenilenebilir enerji programı SolarCity ve yapay zekâ girişimi OpenAI ile oldukça farklı alanlarda faaliyet gösteriyor. Ancak bu faaliyetler genellikle teknolojik olarak tamamen uç noktalarda gerçekleşiyor.



AĞIR HAKARETLER



Şirketin kurucusu ve CEO’su ise şanı çoğunlukla ürünlerinden bile önde giden Elon Musk. Silikon Vadisi’nde çok sayıda popüler şirket kurucusu olsa da hiçbiri Musk gibi manşetlere hükmedemiyor. Öyle ki mucit, dâhi, mühendis, hatip ve amansız pazarlama yetenekleri sayesinde adı teknoloji tarikatının tartışmasız lideri Steve Jobs ile tek nefeste anılır hale geldi. Silikon Vadisi’nde pek çok kişi böyle bir benzetmeden onur duyabilirdi. Ancak Musk kesinlikle onlardan biri değil.



Gazete Habertürk'ün haberine göre bir röportajında bu benzetmeye değinen Musk, “Jobs’la bir kez tanıştım. Ahmağın tekiydi. Onunla tanışan pek çok insan da böyle düşünüyor” açıklamasında bulundu. Tesla’nın şirket olarak ‘yeni’ Apple olduğu düşüncesine sürekli sert tepki veren Musk, “Biz Apple’a Tesla’nın mezarlığı deriz. Çünkü Tesla’da başarılı olamayanlar Apple’a gider. Şaka yapmıyorum bu gerçekten de böyle” dedi.



MUSK'IN HEDEFİ MARS



ABD’li olmamasına rağmen Amerikan tarzı pazarlamayı mükemmelleştiren Musk, Silikon Vadisi’nin diğer pek çok yöneticisi gibi her fırsatta ürün ve hizmetleriyle dünyayı nasıl kurtaracağına yönelik uzun uzun konuşmalar yapıyor. Bu yönüyle Steve Jobs’tan ziyade beyaz perdeden tanıdığımız Iron Man’in tasarımcısı Tony Stark’ı andıran Musk sürekli sıra dışı projeleri kovalıyor. Her ne kadar Tesla daha şimdiden otomotiv dünyasını altüst etse, hızlı tren ve yenilenebilir enerji projeleriyle geleceğe yönelik önemli yatırımlar yapsa da Musk’ın yakın çevresi onun asıl projesinin Mars olduğuna işaret ediyor. Mars’ın onun hayatında en başından beri bir büyük bir tutku olduğuna değinen dostları tüm deneyim ve finansal kaynaklarını sonunda bu yönde kullanacağını ileri sürüyor.



‘MARS’TAKİ MEZAR TAŞIMA ŞUNU YAZIN’



Elon Musk her konuşmasında insanlığın geleceğinin diğer gezegenlerde yerleşik hale geçmesinde olduğuna işaret ediyor. Gelecek 20 yıl içerisinde Mars’a gidiş dönüş yapabilecek seviyede bir uzay aracının geliştirilebileceğini söyleyen Musk aynı zamanda Mars’a gidecek ilk yolculardan biri olmak istiyor. Bir gazetecinin Musk’ın Mars’ta ölmesi halinde mezar taşına ne yazılmasını istediğini sorduğunda ise ünlü milyarderin verdiği cevap şu oldu: “Vay be Mars’tayım! Buna inanabiliyor musun?”



GÖZÜNÜ UZAYA DİKTİ / SPACEX



SpaceX, taşıyıcı roketlerini dünyaya dönüşte dikey iniş yaptırarak tekrar kullanılır hale getirmesiyle dikkat çekti. Musk ayrıca Mars’ta kalıcı yerleşim için de büyük enerji harcıyor.



HEDEF SİVİL HAVACILIK / HYPERLOOP



Hyperloop’un hayata geçmesi halinde sivil havacılığa karşı önemli bir rakip çıkacak. Ancak uzmanlara göre saatte 1200 km hız yapması beklenen trenin hayata geçmesi hayalden öteye geçmeyecek.



ENERJİDE DE İDDİALI / SOLARCITY



Yenilenebilir kaynaklardan yola çıkarak küresel enerji sorununa çözüm üretmeye çalışan şirket, bu çerçevede Nevada Çölü’nde Gigafactory adını verdiği dünyanın en büyük pil fabrikasını kuruyor.



‘TESLA HİSSELERİ 6 AY İÇİNDE YÜZDE 40 DÜŞER’



Hiçbir şirkette gündeme getirilen projelerin hayali ile gerçeği arasındaki uçurum Tesla’daki kadar geniş değil. Ancak buna rağmen başta Wall Street olmak üzere şirketin yatırımcılarının Elon Musk ve projelerine güveni tam. Halen yaklaşık 60 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip olan şirket teknolojiye yatırım yapan hemen her yatırımcının portföyünde bulunuyor. Gerek yeni Tesla 3’ün üretiminde yaşanan aksaklıklar ve gerekse şirketin uzay programında meydana gelen teknik sorunlara rağmen Tesla’nın hisseleri bu yıl yüzde 64 yükseldi. Hisse performansının son 5 yıllık getirisi ise yaklaşık yüzde 1200 ile pek çok yatırımcının aklını başından aldı. Buna rağmen şirketin geleceğine yönelik olarak şüpheler de yok değil. Buna göre Wall Street’in önde gelen bankalarından Goldman Sachs’ın yatırım analisti David Tamberrino yaptığı açıklamada Tesla’nın özellikle yeni modeli Tesla 3 ile vaat ettiği başarıyı yakalamasının mümkün olmadığını belirterek şirket hisselerinin 2018’in ilk çeyreğinde yüzde 40 düşeceğini ileri sürdü./Habertürk