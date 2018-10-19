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Evrenin kozmik canavarı: Hypreion

Evrendeki en büyük gök ada kümesi keşfedildi. Bilim insanlarına göre bu gök ada erken evrende gizlenen kozmik bir canavar.

Evrenin kozmik canavarı: Hypreion

Evrenin en büyük galaksi kümelenmesi bulundu. 

Keşif, Şili'de Avrupa Güney Gözlemevi ESO'nun "Çok Büyük Teleskobu" üzerindeki VIMOS aygıtı ile yapıldı. 

Erken evrendeki gizli kozmik canavar olarak nitelendirilen galaksi kümelenmesine  "Hyperion" adı verildi. 

Hyperion'u keşfeden uluslararası ekibin başında İtalya Bologna Ulusal Astronomi Enstitüsü'nden Olga Cucciati var.
 
Bu yapı şimdiye kadar uzak geçmişte keşfedilen en büyük küme yapısı olarak kayda geçti.

Hyperion'un toplam kütlesi 1 milyar adet güneşe denk geliyor. 

Hyperion daha ayrıntılı incelenmek üzere üç boyutlu haritalandırıldı. Şimdi evrende benzeri yapıların olup olmadığı araştırılacak. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #hypreion
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