FaceApp'e soruşturma yolda

ABD'li senatör Chuck Schumer, son günlerin popüler "yaşlandırma" programı Rus FaceApp'in FBI tarafından soruşturulması gerektiğini söyledi. Uygulamanın ulusal güvenlik ve mahremiyet konularında risk yarattığını belirten Schumer, FBI'dan Amerikalıların verilerinin Rus hükümetinin eline geçip geçmediği konusunda araştırma yapmasını istedi

ABD'li senatör Chuck Schumer, FBI ve Federal Ticaret Komisyonu'na çağrı yaparak son günlerin popüler "yaşlandırma" programı Rus FaceApp'in FBI tarafından soruşturulması gerektiğini belirtti.



Senatör Schumer, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Rus fotoğraf uygulaması FaceApp'in merkezinin Rusya'da olduğunu hatırlatarak, kullanıcılardan uygulamayı kullanmadan önce kişisel verilerine erişilmek için bütün izinlerin istendiğine dikkati çekti.



Uygulamanın ulusal güvenlik ve mahremiyet konularında risk yarattığını belirten Schumer, FBI'dan Amerikalıların verilerinin Rus hükümetinin eline geçip geçmediği konusunda araştırma yapmasını istedi.