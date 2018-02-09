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Facebook beğenilmeyen içerikler için eksileme tuşunu test ediyor

Dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook, uzun yıllardır hakkında söylentiler çıkan ‘beğenmedim’ tuşunun denemelerine başladı

Facebook beğenilmeyen içerikler için eksileme tuşunu test ediyor

Facebook, Reddit platformundakine benzer bir ‘eksileme tuşu’ üzerinde çalıştığını ve ABD’deki Android kullanıcılarının yüzde 5’lik bir bölümüyle denemeler gerçekleştirdiğini doğruladı.

Facebook, bu tuşun paylaşımlar ve yorumlarda kullanılabileceğini belirtirken; amaçlarının rahatsız edici içerikleri saptamak olduğuna dikkat çekti.

Kullanıcılar beğenmedikleri içerikler için eksileme tuşunu kullanabilecekleri ve ardından bu kararı neden verdiklerini açıklayabilecekleri bir listeyle karşılaşacakları açıklandı. Bu listede, söz konusu içeriğin ‘saldırgan’ ya da ‘yanıltıcı’ olduğu Facebook’a bildirilebilecek.

Eksi puanlar içeriklerin beğeni ve yorumlarının yanında görünmeyecek. Bu açıdan bakıldığında özelliğin Facebook’u sakıncalı içeriklere karşı bilgilendirmek amacıyla geliştirildiğini söylemek mümkün.

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, 2015 yılında verdiği bir demeçte bu tuş üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu./Habertürk

Etiketler; #facebook #Reddit #Beğenmedim #dislike #Mark Zuckerberg
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