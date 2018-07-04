Facebook, "düşük kullanım" nedeniyle Hello, Moves ve tbh uygulamalarını kapatacağını duyurdu. Firmanın açıklamasına göre bu üç hizmette bulunan kullanıcı verileri, 90 gün içerisinde silinecek.

Bu hizmetlerden en tanıtmış olanı, belki de Moves idi. Facebook'un 2014'te satın aldığı Moves, yürüme, bisiklet binme ve koşma gibi günlük aktiviteleri kaydetmeye yönelik bir fitness uygulamasıydı. Moves uygulaması ve API'sı, 31 Temmuz'da kapatılacak. Hello, 2015'te sadece Brezilya, ABD ve Nijerya'da kullanıma sunulmuştu ve Facebook'taki bilgileri telefondaki kişi bilgileriyle birleştirmeye izin veriyordu. Bu işlev birkaç hafta içinde kapatılacak.



Listedeki son hizmet olan tbh ise Facebook tarafından geçen sene satın alınmıştı. tbh, isim belirtmeden katıldığınız, ABD'deki lise öğrencilerine yönelik bir sosyal ağ idi.



Facebook'un aynı Google gibi az kullanılan hizmetleri ve uygulamaları acımadan budayabildiğini biliyoruz. Bu hizmetler her yerde kullanılmadığı ve yaygın olmadığı için çok özleneceğini sanmıyoruz.