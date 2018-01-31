Facebook, kripto para birimleri içeren reklamları yasakladığını açıkladı. Facebook, kripto para birimlerinin sıklıkla yanıltıcı veya aldatmacalı uygulamalarla bağlantılı olduğunu belirtti.

Facebook, Bitcoin Reklamlarını yasaklama kararı aldı. Facebook'tan yapılan açıklamada, kripto para birimlerinin sıklıkla yanıltıcı veya aldatmacalı uygulamalarla bağlantılı olduğu belirtildi.



Facebook'un reklam yönetmeliklerinden sorumlu olan Rob Leathern, "İkili opsiyonlar, ICO’lar ve kripto para birimleri gibi yanıltıcı veya aldatıcı promosyon uygulamalarıyla sıklıkla ilişkilendirilebilen finansal ürünleri ve hizmetleri destekleyen reklamları" hedef alındığını belirtti.



Leathern sözlerine şöyle devam etti: "Bu politikayla kasıtlı olarak geniş, aldatıcı ve yanıltıcı reklamcılık uygulamalarını daha iyi tespit etmek için çalışıyoruz.İnsanların, aldatmacadan veya aldatmadan korkmadan Facebook reklamlarıyla yeni ürün ve hizmetleri keşfetmeye ve bunları öğrenmeye devam etmesini istiyoruz" dedi./Milliyet