Dünyaca ünlü sosyal medya platformu Facebook kazançlarını artırmak için insanları dinliyor olabilir mi? Bu konuda açıklama yapan Facebook şirketi, kullanıcılarının seslerini kopyaladığını itiraf etti.

Facebook'un 2015'ten beri konuşmaları metinleştirdiği ortaya çıktı...



İki yıl önce, 2017 yılının ekim ayında Neville Black isimli bir Amerikalı cep telefonuyla bir deney yaptı. Black, telefon kendi etrafındayken bir gün boyunca konuşmalarında sürekli kedi mamasından bahsetti. Bu denemeyi yapan Neville Black'ın endişesi Facebook'un gündelik ev halindeki konuşmalarını rızası olmadan dinlemesiydi. Black, Facebook'un konuşmalarında geçen belli başlı kelimeleri algılayıp kendisine bu kelimelere göre internette gezinirken reklamlar önerdiğini düşünüyordu. Öyle de oldu... Telefonda kedi maması reklamları çıkmaya başladı.



Bu video sosyal medyada yayıldıktan sonra Facebook'un kullanıcıların seslerini dinlemesi oldukça tartışıldı. Facebook yaptığı açıklamayla kullanıcıların seslerini kopyaladığını doğruladı. Ayrıca Facebook dinlenen ‘konuşmaların’ yazılı dökümünü çıkarmak için yüzlerce sözleşmeli çalışan tuttuğunu açıkladı. Açıklamaya göre Facebook, Mesenger uygulamasıyla kullanıcılarının seslerinin kopyalanmasına 2015'ten beri izin veriyor.



Facebook, Apple ve Google gibi bir haftadan daha uzun bir süre önce ses analizini durdurduğunu duyurdu. Ancak dünyanın en az güvenilen şirketi olan Facebook'un kullanıcılarının bilgilerini kopyalamaya devam edeceği düşünülüyor.



ulusal.com.tr