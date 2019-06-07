Çin merkezli Huawei'ye yönelik yaptırımlara sosyal medya devi Facebook da katıldı. Buna göre yeni model Huawei telefonlarda Facebook, Instagram ve Whatsapp uygulamaları kullanılamayacak

Amerikan Başkanı Donald Trump'ın "çok tehhlikeli" olarak tanımladığı Huawei ile ilgili aldığı yaptırım kararının yankıları sürüyor.



Çin ve Amerika arasındaki "teknoloji" savaşına büyük şirketler de dahil oluyor. Google'nın ardından sosyal medya devi Facebook da Huawei için kararını açıkladı.



Açıklamaya göre, yeni model Huawei telefonlara Facebook, WhatsApp ve Instagram uygulamaları yüklenemeyecek.



Ancak karar hali hazırda Huawei kullanan kullanıcıları etkilkemiyor. Huawei marka telefon kullananlar, bu uygulamaları kullanabilecek ve uygulamaları güncelleyebilecek.



ulusal.com.tr

