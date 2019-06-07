Facebook, yeni Huawei telefonlara daha önceki gibi önceden yüklenmiş olan Facebook, WhatsApp ve Instagram uygulamalarının yüklenmeyeceğini açıkladı

ABD merkezli teknoloji devi Google’ın geçtiğimiz günlerde Huawei’yle ortaklığını bitirmesinin ardından bir başka hamle de sosyal medya devi Facebook’tan geldi.



NTV'nin haberine göre, Facebook, yeni Huawei telefonlara daha önceki gibi önceden yüklenmiş olan Facebook, WhatsApp ve Instagram uygulamalarının yüklenmeyeceğini açıkladı.



Karar zaten Huawei telefon ile uygulamaları kullanan kullanıcıları etkilemiyor. Yapılan açıklamaya göre, Huawei telefonu ile hali hazırda bu uygulamaları kullananlar, uygulamaları kullanıp güncelleme almaya devam edecek.



ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz haftalarda ABD merkezli şirketlerinin "ulusal güvenlik tehdidi teşkil eden" ülkelerden telekomünikasyon ürünleri almasını engelleyen kararnameyi imzalamasının ardından Google, Çin merkezli Huawei ile işbirliğini sınırlandırma kararı almıştı.



ulusal.com.tr