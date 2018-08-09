Samsung, bu akşam saatlerinde bir yıldır beklenen yeni amiral telefonu Galaxy Note 9'u tanıtıyor. New York'ta gerçekleştirilecek lansman ile birlikte yeni telefonun tüm özellikleri ve fiyatı ortaya çıkacak. Galaxy Note 9'un Türkiye'ye gelmesi ise çok sürmeyecek. Peki yeni amiral telefon nasıl olacak? İşte Galaxy Note 9'un muhtemel özellikleri ve beklenen fiyatı...

Galaxy Note 9 için nefesler tutuldu. Bu akşam saatlerinde tüm dünyaya tanıtılması beklenen yeni Samsung telefonun muhtemel özellikleri ise bugünden belli oldu bile. Galaxy Note 9 6.4″ QHD+ sAMOLED ekran ile birlikte geliyor. Rusya‘da Samsung mağazasında satış için depoda beklerken çekildiği düşünülen kutu görüntüsü Galaxy Note 9‘ un 4000mAh batarya ile geliceğini doğruluyor. Samsung Note 8‘ de kullandığı 3300mAh kapasiteye sahip batarya ile eleştirilerin hedefi olmuştu. Bu sene ise Note 9 4000mAh batarya ile uzun kullanım süresine izin verecek.



Samsung’un yeni amiral gemisi minimum 128 GB depolama kapasitesi ile alınabilecek. Cihazın 128 GB depolama seçeneği olan modelin ise 6 GB Ram‘ e sahip olduğu sızdırılan Galaxy Note 9 kutusu ile birlikte doğrulanıyor. Görüntüde Galaxy Note 9‘un hangi işlemciden güç alacağı maalesef yazmıyor. Cihazın ABD versiyonunda Snapdragon 845, diğer modellerde ise Exynos 9810 işlemcisinden güç alması bekleniyor.



Cihazın arka tarafında ise 12 Megapiksellik 2 adet kamera yer alıyor. Bu kameranın diyaframı f/1.5 – f/2.4 aralığında değer alabilecek. Selfie çekmeyi sevenler için ise ön tarafta 8 Megapiksel kameraya yer verilmiş.



Her yıl tanıttığı yeni Note serisi ile s-pen kalemini geliştiren Samsung, bu yıl S-pen‘e bluetooth özelliği de eklemiş. Ses çıkışında AKG firmasından vazgeçmeyen Samsung‘ un yeni amiral gemisinde stereo AKG hoparlör ile geliyor. Kutu içerisinden de AKG kulaklıkları çıkacağı görüntülenen Samsung‘ un Note 8‘deki kulakların aynısı ile devam edip etmeyeceği ise halen belirsizliğini koruyor.



Galaxy Note 9 IP68 sertifikası ile su ve toz dayanıklılığına sahip. Kablosuz şarj ve iris tarayıcısına da sahip olan cihazın iris tarayıcısının Note 8‘dekine göre daha başarılı ve hızlı çalışması bekleniyor.



Samsung yeni amiral gemisi Note 9‘u 9 Ağustos tarihinde Amerika’da düzenlenecek olan Galaxy Unpacked etkinliği ile resmi tanıtımını yapıcak. Bakalım Samsung, Galaxy Note 9 ve yeni S-pen’i ile kullanıcılarına nasıl bir deneyim sunacak hep beraber göreceğiz.



Galaxy Note 9 Türkiye fiyatının 6499 TL seviyelerinde olması bekleniyor.