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Game of Thrones'un finaliyle ilgili şoke eden açıklama

7. sezonunun sona ermesiyle birlikte milyonlarca hayranının iple çektiği son sezon 2019 yılında karşımıza çıkacak. Diziyle ilgili en merak edilen nokta ise dizinin nasıl bir final sahnesiyle biteceği... Dizide Margaery Tyrell karakterine hayat veren ünlü oyuncu Natalie Dormer, dizinin finaliyle ilgili şaşırtan bir açıklama yaptı.

Game of Thrones'un finaliyle ilgili şoke eden açıklama
Dünyanın en çok izlenen dizisi Game of Thrones için gözler 2019'da; zira son sezon için tüm dünya toplamda 2 yıl beklemek durumunda kalacak. Dizi bu denli popüler olunca dizinin senaryosuyla ilgili sızıntıların önlenmesi de hayati bir önem taşıyor. Set görevlilerine ve oyuculara herhangi bir bilgi sızdırmamaları için katı kurallar uygulandığı biliniyor. 

Dizide bir zamanlar Margaery Tyrell karakterini canlandıran Natalie Dormer, yine dizide oynayan bir arkadaşından dizinin finalini öğrendi. Son sahneyi öğrendiği için son derece pişman olan Dormer, "Keşke bunları duymasaydım!" şeklinde bir açıklama yaptı. Güzel oyuncunun pişmanlığı hayranların aklına kötü bir finalle karşılaşacakları düşüncesini getirdi.

Kaynak: DHA
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