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Geleceğin teknolojileri bu fuarda

İzmir'de düzenlenen Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı, fabrikalarda kullanımı günden güne artan robot ve otomasyon sistemlerine yönelik firmaları bir araya getirdi.

Geleceğin teknolojileri bu fuarda

Fuarİzmir'de ilk kez düzenlenen FIT 2018-Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı, 150'nin üzerinde firma ve teknoloji girişiminin katılımıyla başladı.

Otomasyona yönelik ithal teknolojilerin yanı sıra yerli sistemler ve teknopark şirketlerinin ilgi çektiği fuarda, start-up olarak tanımlanan yeni girişimciler de teknolojiye ilişkin anlatımlarda bulundu.

Ağırlıklı olarak profesyonel yöneticiler ve mühendislere yönelik fuara, üniversite ve teknik lise öğrencileri de yoğun ilgi gösterdi.
Fuarı düzenleyen Bileşim Fuarcılık Genel Müdürü Melis Üstün, fuarın ilk yılı olmasına rağmen katılımın yoğun olduğunu, beklentilerinin üzerinde ziyaretçi ağırladıklarını ifade etti.
Fuarda otomasyon ve robot teknolojilerinin yanında elektrik elektronik, enerji, hidrolik pnömatik ve metal işleme çözümlerinin de sergilendiğini belirten Üstün, şunları söyledi:
"Endüstri 4.0 sürecinde katedilmesi gereken çok fazla yol var. Türkiye bunu çok erken fark etti ve yol haritasını doğru çizdi. Türkiye'de endüstri 4.0'ın öncüsü olan birçok fabrika ve onlara yönelik ürün veren firma var. Bunu bu fuarla desteklemek ve bir parçası olmak memnuniyet verici. Bu sene daha ziyade yurt içinden ziyaretçi kitlesi bekliyoruz ancak Bosna Hersek, Özbekistan, İran, Suudi Arabistan'dan talepler geldi. Gelecek yıl uluslararası anlamda atılımlar yapacağız."
Fuar kapsamında düzenlenen Girişim Pazarı'nı organize eden Teknoloji Girişimcileri İş Adamları Derneği Başkanı Çağlar Türkal da fuarda 30 yüksek lisans öğrencisi ve akademisyenin geliştirdiği teknolojilerin ilgililerin dikkatine sunulduğunu, yazılımdan kimyaya tekstilden lojistiğe bir çok alanda yeni iş birlikleri kurulmasını beklediklerini dile getirdi.

Yerli robotların ay yıldız gösterisi
Fuarda ithal teknolojilerin yanında otomasyonun kilit parçası olan PLC (Programlanabilir Mantıksal Denetleyici) sistemlerinden görüntüleme sistemlerine kadar geniş bir yelpazede yerli teknolojiler de dikkati çekti.
MET İleri Teknolojiler firmasının standında bulunan milimetrik hassasiyete sahip bir robotun, hat sanatıyla ve ay yıldız tasarımıyla "Türkiye Cumhuriyeti-Atatürk" yazması ilgi gördü.

Firma yetkilisi Oğuz Deniz Merdin, beyaz eşyadan gıdaya çok farklı tesisler için yerli otomasyon sistemleri geliştirdiklerini, hedeflerinin bu alandaki ithal girdiyi azaltmak ve bu sistemleri ihraç edebilir seviyeye gelmek olduğunu söyledi.
Fuar, 25 Şubat'a kadar gezilebilecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir
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