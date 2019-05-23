Fuar İzmir’de dünyanın en büyük kıtalar arası bilim etkinliği gerçekleşiyor. First Lego Lig Uzay Serüveni temasıyla 40 ülkeden 82 takımdan oluşan genç mucitleri buluşturdu. Bilim Kahramanları Derneği öncülüğünde yapılan etkinlikte geleceğin bilim insanları projelerini katılımcılara sunuyor.

Genç mucitler İzmir’de buluştu.



Legolarla tasarladıkları robotları 3 gün boyunca katılımcılara sunacaklar.



Kore’den Almanya’ya Rusya’dan, Lübnan’a geleceğin bilim insanları projelerini hazırlarken hem eğleniyor hem öğreniyor.



Türkiye’den ise 6 takım hazırladıkları projelerle göz doldurdu.



Bilim Kahramanları Derneği Başkanı Profesör Doktor Sıdıka Semahat Demir etkinliğin çocukların ve gençlerin bilime olan ilgisini ve merakını arttırdığını söyledi.



First Lego Lig 2019 İzmir turnuvası 25 Mayıs’a kadar ziyaretçilere açık olacak.





HABER: ERDEM ÖZDEMİR

KAMERA: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ

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