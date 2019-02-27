banner1002
Rifat Mutlu Kanal Avrupa'da projelerini anlattı
Rifat Mutlu Kanal Avrupa'da projelerini anlattı
Çanakkale'de göçmen operasyonu
Çanakkale'de göçmen operasyonu
Hindistan-Pakistan gerilimi Türk ekonomisini etkiler mi?
Hindistan-Pakistan gerilimi Türk ekonomisini etkiler mi?
Son Dakika: Trump'ın damadı Ankara'da
Son Dakika: Trump'ın damadı Ankara'da

Gençlerden tarımsal kalkınma modeli

Hüseyin Yeşil ve Bilal Soysal. Onlar 11. Sınıf öğrencileri. TÜBİTAK’ın Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına katıldılar Türkiye ekonomisine ve Türkiye’nin Tarımsal kalkınma modeline örnek olacak bir projeleri var.

Gençlerden tarımsal kalkınma modeli

11. sınıf öğrencisi Hüseyin ve Bilal genç nesilden ümidini kesenlere cevap verircesine projelerini Ulusal Kanal’a anlattılar.

Projelerinin ismi Devlet Hazine Arazilerinden Lavanta Bahçelerine Sürdürülebilir Tarımsal Kalkınma Modeli.

Bu iki genç verimliliği düşen devlet hazine arazilerinden faydalanarak tıbbı aromatik bitki üretmeyi hedefliyorlar

2014-2017 yılları arasında 58 bin 118 ton tıbbi aromatik bitkinin ithal edildiğini söylüyor. Bütçeden çıkan para ise 7 Milyon 502 bin 800 dolar.

Tarımla uğraşan kesimin gün geçtikçe azaldığını söyleyen gençler projeleriyle sadece bitki üretmeyecekler. Proje kapsamında oluşturdukları seyir teraslarıyla Tarım turizmini de canlandırmayı hedefliyorlar

Fikirlerinin sadece proje olarak kalmadığını söyleyen gençler üretim yapacakları araziyi dahi ayarlamış durumdalar.


 
HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ 
KAMERA: AKIN KARA
ulusal.com.tr

Etiketler; #tübitak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.