Hüseyin Yeşil ve Bilal Soysal. Onlar 11. Sınıf öğrencileri. TÜBİTAK’ın Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına katıldılar Türkiye ekonomisine ve Türkiye’nin Tarımsal kalkınma modeline örnek olacak bir projeleri var.

11. sınıf öğrencisi Hüseyin ve Bilal genç nesilden ümidini kesenlere cevap verircesine projelerini Ulusal Kanal’a anlattılar.



Projelerinin ismi Devlet Hazine Arazilerinden Lavanta Bahçelerine Sürdürülebilir Tarımsal Kalkınma Modeli.



Bu iki genç verimliliği düşen devlet hazine arazilerinden faydalanarak tıbbı aromatik bitki üretmeyi hedefliyorlar



2014-2017 yılları arasında 58 bin 118 ton tıbbi aromatik bitkinin ithal edildiğini söylüyor. Bütçeden çıkan para ise 7 Milyon 502 bin 800 dolar.



Tarımla uğraşan kesimin gün geçtikçe azaldığını söyleyen gençler projeleriyle sadece bitki üretmeyecekler. Proje kapsamında oluşturdukları seyir teraslarıyla Tarım turizmini de canlandırmayı hedefliyorlar



Fikirlerinin sadece proje olarak kalmadığını söyleyen gençler üretim yapacakları araziyi dahi ayarlamış durumdalar.







HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ

KAMERA: AKIN KARA

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