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Gök bilimciler Güneş Sistemi dışında uydu keşfetti

Gök bilimciler, Güneş Sisteminin ötesinde bir uydu keşfetti.

Gök bilimciler Güneş Sistemi dışında uydu keşfetti

ABD'nin Columbia Üniversitesinden araştırmacılar, Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Kepler uzay teleskobu daha sonra da Hubble teleskobuyla yapılan incelemeler sonucunda, Dünya'dan 8 bin ışık yılı uzakta, Neptün ya da Uranüs boyutunda, Güneş Sistemi'nin dışında bir uydu keşfettiklerini açıkladı.

Yaptıkları keşifle ilgili gök bilimci David Kipping ve Alex Teachey, Güneş Sistemi dışındaki uydunun daha önce keşfedilen Kepler-1625b isimli gezegenin uydusu olduğunun sanıldığını belirtti.   

Kipping ve Teachey, Güneş Sistemi dışındaki gezegen sistemini anlamak için daha fazla çalışma yürüteceklerini ifade etti.

Keşfin detayları "Science Advances" dergisinde yayımlandı.

Bugüne kadar gök bilimciler Güneş Sistemi dışında 3 bin 500'den fazla gezegen keşfetti. 
 


Kaynak: AA
Etiketler; #güneş sistemi #Gök bilimciler #abd
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