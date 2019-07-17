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Gökyüzünde "Parçalı Ay Tutulması" şöleni

Her yıl yaşanan ve izlemeye doyamadığımız tarihi anlardan biri yaşandı dün gece. Gökyüzünde "Parçalı Ay Tutulması" şöleni vardı. İzleyenleri mest eden ay tutulmasından güzel anlar sizlerle...

Gökyüzünde "Parçalı Ay Tutulması" şöleni
Belki her yıl yaşanıyor ama izlemeye doyum olmuyor.

Gökyüzünde şölen yaşandı. Saatler 21.30'u gösterdiğinde "Parçalı Ay Tutulması" başladı. 

Ay tutulması Türkiye'nin bir çok noktasından gözlemlenebildi. 

İstanbul, Van, Adana ve Bolu'da tarihi anlar, izleyenler tarafından kayda alındı. 

Ay'ın, Dünya'nın gölgesinde kalmasına tanıklık edenler izlemeye doyamadı.


ulusal.com.tr
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