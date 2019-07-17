Her yıl yaşanan ve izlemeye doyamadığımız tarihi anlardan biri yaşandı dün gece. Gökyüzünde "Parçalı Ay Tutulması" şöleni vardı. İzleyenleri mest eden ay tutulmasından güzel anlar sizlerle...





Gökyüzünde şölen yaşandı. Saatler 21.30'u gösterdiğinde "Parçalı Ay Tutulması" başladı.



Ay tutulması Türkiye'nin bir çok noktasından gözlemlenebildi.



İstanbul, Van, Adana ve Bolu'da tarihi anlar, izleyenler tarafından kayda alındı.



Ay'ın, Dünya'nın gölgesinde kalmasına tanıklık edenler izlemeye doyamadı.





ulusal.com.tr Belki her yıl yaşanıyor ama izlemeye doyum olmuyor.Gökyüzünde şölen yaşandı. Saatler 21.30'u gösterdiğinde "Parçalı Ay Tutulması" başladı.Ay tutulması Türkiye'nin bir çok noktasından gözlemlenebildi.İstanbul, Van, Adana ve Bolu'da tarihi anlar, izleyenler tarafından kayda alındı.Ay'ın, Dünya'nın gölgesinde kalmasına tanıklık edenler izlemeye doyamadı.