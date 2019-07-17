Gökyüzünde "Parçalı Ay Tutulması" şöleni

Belki her yıl yaşanıyor ama izlemeye doyum olmuyor.
Gökyüzünde şölen yaşandı. Saatler 21.30'u gösterdiğinde "Parçalı Ay Tutulması" başladı.
Ay tutulması Türkiye'nin bir çok noktasından gözlemlenebildi.
İstanbul, Van, Adana ve Bolu'da tarihi anlar, izleyenler tarafından kayda alındı.
Ay'ın, Dünya'nın gölgesinde kalmasına tanıklık edenler izlemeye doyamadı.
ulusal.com.tr
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