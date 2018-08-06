Google, geçtiğimiz haftayı kapsayan Türkiye'de yapılan aramaları açıkladı. İşte Türk insanının Google'da en çok yaptıkları aramalar..

İşte Türkiye'de Google'dan en çok yapılan aramalar: 30 Temmuz - 6 Ağustos 2018



1. ÖSYM Tercih Kılavuzu 2018



2. Bedelli askerlik



3. Çin Seddi nerededir?



4. ABD yaptırım, Rahip Brunson



5. Nurcan Karakaya



6. Motorlu Taşıtlar Vergisi



7. Cüneyt Arkın



8. Vergi borcu yapılandırma



9. YAŞ kararları 2018



10. Cumhurbaşkanlığı, 100 günlük eylem planı



11. Senem Kuyucuoğlu, Naz Mila



12. Oğuzhan Tükenmez



13. Bige Önal, Aras Bulut İynemli



14. Berat Albayrak, Süleyman Soylu



15. Nur Yerlitaş



16. Venezuela Devlet Başkanı Maduro



17. LGS tercih sonuçları



18. Sinem Kobal



19. Metin Kıratlı



20. CHP Kurultay



21. Neslihan Atagül, Kadir Doğulu



22. Demet Özdemir



23. Burak Özçivit, Fahriye Evcen



24. Temmuz enflasyon 2018



25. KPSS



26. Kurban Bayramı ne zaman 2018



27. Ceren Hindistan



28. Didem Soydan



29. Buse Sinem İren



30. Doğalgaza zam

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