ABD Başkanı Donald Trump'ın, ulusal güvenlik riski teşkil ettiğine inanılan yabancı telekomünikasyon şirketlerinin Amerikalı firmaların teknolojilerini kullanmasını yasaklayan kararının ardından Google, Çinli Huawei şirketi ile anlaşmasını sınırlandırdı

Google'ın çatı şirketi olan Alphabet, Huawei ile yazılım, donanım ve teknik servis hizmetlerini içeren anlaşmanın kapsamını daralttığını duyurdu.



Alphabet'in aldığı karar gereği bundan sonraki Huawei telefonlarında Google'ın geliştirdiği Android işletim sistemi güncellenemeyecek.



Karar Huawei kullanıcıları için ne anlama geliyor?



Google'ın aldığı karar şimdilik Huawei telefonuna sahip olan kişileri etkilemiyor. Ancak Android işletim sisteminin güncellemesi yapıldığında Huawei kullanıcılarının yeni sisteme erişimi olmayacak.



Google'ın sanal uygulama mağazası Google Play, e-mail hizmeti Gmail ya da YouTube uygulamalarının da Android güncellemesi sonrası Huawei telefonlarda çalışmayabileceği ifade ediliyor.



Huawei kullanıcıları, Android işletim sisteminin açık kaynak sürümlerini indirip kullanmaya devam edebilecekler.



BBC Türkçe'nin haberine göre, Tüketici teknolojileri danışmanlık şirketi CCS Insight'tan Ben Wood, Google'ın kararının Huawei kullanıcılarının satın alma davranışları üzerinde ciddi etkileri olacağını söylüyor.



Şimdilik bir değişiklik yok



Reuters'a konuşan bir kaynak, Huawei'nin sadece Android işletim sisteminin halka ve geliştiricilere açık olan hizmetlerini kullanmaya devam edebileceğini, diğer hizmetlerine erişimin kesileceğini söylemişti.



Bu haberin üzerine Alphabet şirketinin sözcüsü bir açıklama yaptı; Amerikan hükümetinin aldığı kararlara uyduklarını belirterek şu an Huawei telefonlarda bu hizmetleri kullanan kişilerin ise devam edebileceğini belirtti.



Bu durumun Huawei'nin Çin dışındaki akıllı telefon operasyonlarını etkileyebileceği belirtiliyor.



Kendi yazılımını geliştiriyor



Huawei ise son birkaç yıldır Android sistemini kullanmasının engellenmesi takdirinde kendi yazılımını devreye sokmak için bir teknoloji üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı.



Çin'de kullanılan bazı modellerinin bu yazılıma ait teknolojileri kullandığı belirtiliyor.



ulusal.com.tr