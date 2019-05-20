Google, Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin ABD tarafından kara listeye alınmasının ardından, Huawei kullanıcılarının Google ürünlerine olan erişimini askıya aldı Google'ın yanı sıra Intel, Broadcom, Qualcomm ve Xilinx gibi ABD'li dev teknoloji şirketlerinin de Huawei'yle olan ilişkilerini dondurdukları ve bu şirkete ürün satmayacakları belirtildi. Çinli telekomünikasyon devi Huawei, kendi markası ve Honor markası ile satmış olduğu akıllı telefonlar ve tabletler için güvenlik güncellemeleri ve satış sonrası hizmetler sunmaya devam edeceğini açıkladı.

Google, Çinli teknoloji devi Huawei'nin ABD hükümeti tarafından kara listeye alınmasının ardından, Huawei kullanıcılarının Android işletim sistemine olan erişimini askıya aldı.



The Guardian'ın haberine göre, Google şirketinden yapılan açıklamada, şirketin ABD Başkanı Donald Trump'ın emirlerine uyduğu ve sürecin yansımalarının takip edildiği bildirildi.



Açıklamada ayrıca, Huawei cihazlarından "Google Play" hizmetine erişilebileceği ancak Çin dışındaki Huawei akıllı telefonlarda Google Play Store, Haritalar ve Gmail gibi önemli uygulamalara erişimin engelleneceği belirtildi.



Huawei tarafından konu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, şirket yetkilileri daha önce yaptıkları bir duyuruda Huawei'nin kendi işletim sistemini kurmak için çalışmalara devam ettiğini söylemişti.



Huawei Tüketici Bölümü Başkanı Richard Yu, geçen mart ayında Alman Die Welt gazetesine verdiği röportajda, ABD'nin muhtemel yaptırımlarına ve engellemelerine karşı bir "B Planı"na sahip olduklarını ve kendi işletim sistemlerini yakın zamanda oluşturmayı hedeflediklerini açıklamıştı.



HUAWEI'DEN AÇIKLAMA



Çinli telekomünikasyon devi Huawei, kendi markası ve Honor markası ile satmış olduğu akıllı telefonlar ve tabletler için güvenlik güncellemeleri ve satış sonrası hizmetler sunmaya devam edeceğini açıkladı.



Büyük teknoloji şirketleri Huawei'ye sırtını dönüyor



Haberde, Google'ın yanı sıra Intel, Broadcom, Qualcomm ve Xilinx gibi ABD'li dev teknoloji şirketlerinin de Huawei'yle olan ilişkilerini askıya aldıkları ve ürün tedariki sağlamayacakları kaydedildi.



Google ve diğer büyük teknoloji şirketlerinin kararı, ABD hükümetinin perşembe günü telekom ekipmanlarını dış ticaret yasağı listesine eklemesinin ardından gerçekleşirken, yine ABD hükümeti tarafından yabancı rakiplerin teknolojileri ve servislerinin engellenmesi kapsamında "Ulusal ekonomik acil durum" ilan edilmişti.