İzmir'de Türk bilim adamı Prof. Dr. Hüseyin Onay, geliştirdiği hızlı test kitleri ve yapay zeka sayesinde, genetik hastalıkların günler süren teşhis sürecini 1 saate indirdi. Prof. Dr. onay, hazırladığı yazılımla, ailesel Akdeniz Ateşi, Akdeniz anemisi, kistik fibrozis ve ailesel meme kanserini kısa sürede tespit etmeyi başardı.

Türk bilim adamı Prof. Dr. Hüseyin Onay, genetik hastalıkların günler süren teşhis sürecini 1 saate indirdi. Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Onay, bunu ürettiği hızlı test kiti ve yapay zekalı yazılımla başardı.



Prof. Dr. Onay, çalışmalarını Ege Üniversitesi teknoparkında kurduğu şirkette sürdürüyor. Genetik hastalıkların teşhisine yönelik yerli teknolojiler geliştiriyor.



Prof. Dr. Onay'ın hazırladığı yazılım sayesinde, ailesel Akdeniz ateşi, Akdeniz anemisi, Kistik Fibrozis ve ailesel meme kanseri kısa sürede tespit edilebiliyor.



Prof. Dr. Onay, yazılım şirketinin ABD'de de bir merkezi bulunduğunu, bu sayede küresel ilaç firmalarıyla çalışma şansı bulduklarını, dünyada bir oyun kurucu durumuna geldiklerini anlattı.



Türk bilim adamı, daha önce de yerli imkanlarla "süper hızlı DNA temelli kişi tanımlama", kalıtsal meme kanseri, genetik tanı koymanın zor olduğu hemofili hastalığının tespitine yönelik "ilk" test kitlerini geliştirmişti. Onay, yenidoğan genetik taramasında da hızlı ve ucuz bir sistem bulmuştu.





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