banner1002
CHP'den 'Sayısal Loto'da şaibe' iddiası
CHP'den 'Sayısal Loto'da şaibe' iddiası
VakıfBank'tan kredi yapılandırması açıklaması
VakıfBank'tan kredi yapılandırması açıklaması
Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı
Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı
Tahran'da kargo uçağı düştü
Tahran'da kargo uçağı düştü

Havayı filtreli bisikletler temizleyecek

Bir bisiklet düşünün, bir filtre yardımı ile havayı temizleyebilsin. Aslında imkansız değil. Makedonyalı bir grup öğrenci icat ettikleri filtreli bisikletlerle ülkelerinin havasını temizlemeyi amaçlıyor.

Havayı filtreli bisikletler temizleyecek

Mekodonyalı makine mühendisi öğrencileri havayı temizleyebilen bir bisiklet filtresi icat etti. 

Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Aziz Kiril ve Metodi Üniversitesinde okuyan öğrencileri bu icaatla hava kirliliğini düşürmeyi hedefliyorlar.

Her bisiklete yerleştirilebilecek hava temizleyici filtrelerle kilometre başına 9 metreküp havanın temizleneceği belirtiliyor. 

Projeyi filtreyi icat eden öğrencilerden Filip Poposki anlattı. 

Hava temizleyici bisiklet, klasik bisikletlere benzer hız değiştirme sistemine sahip. Ayrıca elektrikli kullanım modunda motorun beş seviyeli hıza kadar çıkABİLİYOR. 

Öğrencilerin bir sonraki  hedefi ise bu bisikletlerle toplu ulaşım ağı oluşturmak. Hatta bunun için projeleri de hazır. Paris ve Madrid'de olduğu gibi bisiklet, belirli istasyonlardan kiralanarak toplu taşımada kullanılan kartlar aracılığıyla ödenebilecek.



ulusal.com.tr

Etiketler; #makedonya
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.