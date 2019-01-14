Bir bisiklet düşünün, bir filtre yardımı ile havayı temizleyebilsin. Aslında imkansız değil. Makedonyalı bir grup öğrenci icat ettikleri filtreli bisikletlerle ülkelerinin havasını temizlemeyi amaçlıyor.

Mekodonyalı makine mühendisi öğrencileri havayı temizleyebilen bir bisiklet filtresi icat etti.



Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Aziz Kiril ve Metodi Üniversitesinde okuyan öğrencileri bu icaatla hava kirliliğini düşürmeyi hedefliyorlar.



Her bisiklete yerleştirilebilecek hava temizleyici filtrelerle kilometre başına 9 metreküp havanın temizleneceği belirtiliyor.



Projeyi filtreyi icat eden öğrencilerden Filip Poposki anlattı.



Hava temizleyici bisiklet, klasik bisikletlere benzer hız değiştirme sistemine sahip. Ayrıca elektrikli kullanım modunda motorun beş seviyeli hıza kadar çıkABİLİYOR.



Öğrencilerin bir sonraki hedefi ise bu bisikletlerle toplu ulaşım ağı oluşturmak. Hatta bunun için projeleri de hazır. Paris ve Madrid'de olduğu gibi bisiklet, belirli istasyonlardan kiralanarak toplu taşımada kullanılan kartlar aracılığıyla ödenebilecek.







ulusal.com.tr