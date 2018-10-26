HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şenol, "HAVELSAN, siber güvenlik yazılımlarıyla Türkiye'nin yanı sıra dost ve müttefik ülkeler için de çözüm geliştirme konusunda hızla ilerlemektedir." dedi.

Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Şenol, şirketin siber güvenlik yazılımlarıyla Türkiye'nin yanı sıra dost ve müttefik ülkeler için de çözüm geliştirme konusunda hızla ilerlediğini söyledi.



HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şenol, Kamu Bilişimcileri Derneğince Antalya Belek turizm merkezinde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, "3. Kamu Bilişim Zirvesi"nde, milletin öz sermayesi ile 1982'de kurulan şirketin, yurt içi ve dışında askeri, kamu ve özel sektör için özgün sistemler geliştirdiğini aktardı.



Son teknolojiyle akıllı çözümler sunan ve tamamına yakını Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına ait bulunan bir şirket olduklarını hatırlatan Şenol, Türkiye'nin modern havacılık ve sanayisinin kurulması için atılan temellerden birisi olan HAVELSAN'ın, Türkiye ve ABD'deki altı yerleşkesiyle faaliyet gösterdiğini bildirdi.



"HAVELSAN yazılım yoğun sistemler konusunda, geniş yelpazede özgün ürün ve sistemlerden oluşan çözümlerini hem silahlı kuvvetlerimiz hem de uluslararası müşterilerinin hizmetine sunmakta. Dünya pazarlamasında rekabetçi bir konuma ulaşmış durumda." diyen Şenol, kamu kurumlarının yönetim, bilişim ihtiyaçlarını yıllardır başarıyla karşıladıklarını anlattı.



"Eğitim ve simülasyon teknolojilerinde de iddialıyız"



Şirketin, Türk yargısının otomasyon sistemi olan UYAP, tapu kadastro bilgi sistemi TAKBİS, seçim bilgi sistemi SEÇSİS gibi çözümlerle kendini ispatladığına işaret eden Şenol, şunları kaydetti:

"Eğitim ve simülasyon teknolojilerinde de iddialıyız. Türkiye'nin ilk siber savunma teknoloji merkezini kuran, 2016'da hizmete sunan HAVELSAN, baş döndürücü hızla ilerleyen siber güvenlik sistemleri ve ürünleri de üretmektedir. Türkiye'nin siber güvenlik alanında mükemmeliyet merkezi hedefine ulaşma yolunda ilerlemektedir. Siber güvenlik yazılımlarıyla Türkiye'nin yanı sıra dost ve müttefik ülkeler için de çözüm geliştirme konusunda hızla ilerlemektedir."



"Teknoloji, ekonomide çok önemli"



Microsoft Türkiye Kamu Sektörü ve Kamu Yatırımlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erdem Erkul da, insanın binlerce yıldır dönüşüm ve sürekli üretim peşinde olduğunu söyledi.



Buluşların hesap makinelerinden başlayıp cep telefonlarına kadar geldiğini belirten Erkul, bugün ismi dahi bilinmeyen yeni tasarım ve ürünlerin hayata gireceğini anlattı.



"2025'de dünya ekonomisinin yüzde 24'ü dijital ekonomiden gelecek. Bu salondakiler olarak bu yüzde 24'e katkı verecek önemli topluluğuz." diyen Erkul, bulut teknolojisi, yapay zeka, sürücüsüz araçlar, yeni seviye robotiklerin gelecekte çok önemli yer kaplayacağını dile getirdi.



Bu dönüşümü Türkiye'nin de sağlayacağını vurgulayan Erkul, son yıllarda en çok tartışılan konunun ekonomi olduğunu ifade etti.



Erkul, "Ekonomide 2023 hedeflerimize ulaşmamızı sağlayacak tek şey teknolojidir. Teknolojiyle yaptığımız üretimin, ekonomiye ve diğer sektörlere katkısı her şeyden daha fazla. Teknolojide bir tık daha öteye gidebilirsek ülke olarak 2023 hedefine çok daha hızlı ulaşmamız mümkün. Veriler bunu söylüyor." diye konuştu.



Dünyadaki gelişmelerin devlet politikalarını yakından takip edildiğini belirten Erkul, yapay zekanın birinci sırada olduğunu söyledi.



Makine öğrenimi, siber güvenlik ve bulut teknolojilerinin önemini anlatan Erkul, "2029'da 5 bin metre koşusunda robotlar insanlarla yarışacak hale gelecek. Bunun daha önce olacağını düşünüyorum. Dünya artık iki kat daha hızlı dönüyor." dedi.



Usishi Bilişim Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kayer ise Türkiye'de başarılı projeler olduğunu ifade etti.



Gerçekten milli ve yerli teknoloji üretmek gerektiğini vurgulayan Kayer, "Türkiye'nin teknoloji ihracatı, dünya pazarındaki payı binde bir. Sürekli kıyasladığımız Kore'nin payı yüzde 6,2. Amerika'nın doğrudan payı yüzde 25, dolaylı payı yüzde 50." diye konuştu.



Kamu Bilişimcileri Derneği 2. Başkanı Yakup Şıvka da zirve kapsamında düzenlenen yarışma hakkında bilgi verdi.