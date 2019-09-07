Hindistan'ın aya inişini canlı yayınlayan Barış Özcan'da yorumlarla ilgili açıklama! "Herkes kendi sözlerinden sorumlu"

Hindistan'ın Ay'a iniş yapmasını canlı yayınlayan YouTuber Barış Özcan, yayın sırasında yapılan yorumlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Özcan, şunları söyledi:

"Sohbet alanını çok fazla takip edemiyorum ama pek çok insanın hoşnut kalmayacağı türde sohbetler gerçekleştiği yolunda duyumlarım geldi. Valla herkes kendi sözlerinden sorumlu. Ben kendime düşemi görevi bu şekilde yerine getiriyorum. Sizlerin de herkes kendi hayatını kendi düşüncelerini kendi benliğini yansıtır sözleriyle, davranışlarıyla, yaptıklarıyla, yapacaklarıyla. O yüzden oralara çok fazla karışmıyorum açıkçası ama ben eminim şu anda bu yayını izleyenler arasında bazı arkadaşlarımız bir gün bu tür uzay programları içerisinde hangi ülke olduğunun çok da önemi yok ama umarım Türkiye'de olur, çok büyük başarılara imza atacak. Ben buna canı gönülden inanıyorum."

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