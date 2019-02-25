Huawei, dünyanın merakla beklediği katlanabilir telefonunu tanıttı. Huawei Mate X model katlanabilir telefon, geleceğin tasarımı ve teknolojisi olduğu belirtildi. Telefonun önünün katlandığı zaman 6,6 inç, arkasının 6,38 inç olduğu aktarıldı. Açıldığı zaman ise telefonun 8 inç olduğu ifade edildi. Telefonda yer alan özellik sayesine 1 gigabyte büyüklüğünde bir filmin 3 saniyede indirilebileceğinin bilgisi paylaşıldı. Cihazın 'dünyanın en hızlı 5G telefonu' olduğu öne sürüldü. Çift sim kart özelliğine sahip telefonda birinci sim kartın 5G, ikinci sim kartın ise 4G olarak kullanılabileceği vurgulandı. iPhone'un Xs Max cihazıyla kıyaslama yapılan Huawei Mate X katlanabilir telefonunun sahip olduğu 4500 mAh bataryanın 3825'lik kısmının sadece 30 dakikada doldurulabildiği belirtildi. Bu kısım, bataryanın yüzde 85'lik dilimi olduğu paylaşıldı. Katlanabilir telefon olan Huawei Mate X'in 8 gigabyte hafızaya sahip 512 gigabyte özelliklerine sahip cihazın bu yılın ortalarında 2299 euro fiyatıyla piyasaya çıkacağı açıklandı

Dev teknoloji firmalarından Huawei, 'Geleceğe Bağlan' sloganıyla İspanya'nın Barcelona kentinde 2019 Dünya Mobil Kongresi'nde (WMC) katlanabilir telefonunu tanıttı. Telefonun önünün katlandığı zaman 6,6 inç, arkasının 6,38 inç olduğu aktarıldı. Açıldığı zaman ise telefonun 8 inç olduğu ifade edildi.



Toplantıda Huawei'nin gündeminin bağlantılı ofis, ev ve kişiler olduğu ifade edildi.



Tanıtılan ürünlerden biri Huawei MateBook X Pro dizüstü bilgisayar oldu.



İnce bir tasarıma sahip olduğu açıklanan Huawei MateBook X Pro bilgisayar ile Apple'ın Macbook Pro 13 inçlik bilgisayarı karşılaştırıldı. Apple'ın bilgisayarının 7.9 milimetre, Huawei'nin bilgisayarının ise 4.9 milimetre olduğu belirtildi.



Nvidia GeForce MX250 ekran kartının olduğu bilgisayarla tümleşik grafiklerde 3,5 kata kadar daha iyi olacağı ifade edildi.



Özelliklerinin iyi olarak yorumlandığı cihaz ile telefonda kopyaladığınız bir metni, bilgisayardaki dosyaya yapıştırabiliyorsunuz.



3 yeni dizüstü bilgisayar modelinin ardından akıllı ev konsepti kapsamında Huawei 5G mobil kablosuz bağlantı cihazı modemi de tanıttı. İnsanların yanında taşıyacağı cihazlara da 5G desteği geldi.



Öte yandan merakla beklenen katlanabilir telefonunu modelinin Huawei Mate X olduğu duyuruldu.



Telefonun önünün katlandığı zaman 6,6 inç, arkasının 6,38 inç olduğu aktarıldı. Açıldığı zaman ise telefonun 8 inç olduğu ifade edildi.



Esnek FullView OLED ekrana sahip telefonun pürüzsüz bir görüntü için 100'ün üzerinde bileşen kullanıldığının bilgisi paylaşıldı.



Ultra ince ve kompakt tasarıma sahip telefon sadece 5,4 milimetre kalınlığa kadar açılıyor ve katlanınca 11 milimetre oluyor.



Çoklu ekranın daha kolaylaştığı belirtilen açıklamada, katlanabilir telefonla yan yana ekranların rahatlıkla kullanılabileceği aktarıldı.



Katlanabilir telefondaki kamera sistemiyle, aynı anda hem ön kamera hem de arka kamerayla fotoğraf çekimi yapılabiliyor.



Telefonda yer alan özellik sayesine 1 gigabyte büyüklüğünde bir filmin 3 saniyede indirilebileceğinin bilgisi paylaşıldı.



Çift sim kart özelliğine sahip telefonda birinci sim kartın 5G, ikinci sim kartın ise 4G olarak kullanılabileceği vurgulandı.



Katlanabilir telefonun dünyanın en hızlı şarj özelliğine sahip olduğu da açıklandı. iPhone'un Xs Max cihazıyla kıyaslama yapılan Huawei Mate X katlanabilir telefonunun sahip olduğu 4500 mAh bataryanın 3825'lik kısmının sadece 30 dakikada doldurulabildiği belirtildi. Bu kısım, bataryanın yüzde 85'lik dilimi olduğu paylaşıldı.



ÜRÜNLERİN FİYATLARI



Huawei MateBook X Pro dizüstü bilgisayarın i5 işlemcili, 8 gigabyte hafızaya sahip cihazın 1599 eurodan, i7 işlemcili, 16 gigabyte belleğe sahip modelin de 1999 eurodan satışa sunulacağı bildirildi.



Katlanabilir telefon olan Huawei Mate X'in 8 gigabyte hafızaya sahip 512 gigabyte özelliklerine sahip cihazın bu yılın ortalarında 2299 euro fiyatıyla piyasaya çıkacağı açıklandı.



ulusal.com.tr