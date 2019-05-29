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Huawei Trump'ın kararını mahkemeye taşıdı

Çinli teknoloji devi Huawei, Amerika'nın ulusal güvenlik gerekçesiyle aldığı yaptırım kararı için hukuk mücadelesini sürdürüyor. Çinli şirket, Amerikan mahkemesine başvurarak yaptırımların kaynağının Amerikan Anayasası'na aykırı olduğunu tespit edilmesini talep etti.

Huawei Trump'ın kararını mahkemeye taşıdı

Çin ve Amerika arasındaki teknoloji savaşı tırmanıyor.

Huawei, Amerika Birleşik Devletleri'nin Google'un yazılım güncellemesinin de içeren yaptırım kararını mahkemeye taşıdı.

Geçtiğimiz günlerde Washington'ın ulusal güvenlik gerekçesi ile aldığı yaptırım kararı Çinli teknoloji devi Huawei'yi hedef almıştı.

Çinli şirket, Amerikan mahkemesine başvurarak yaptırımların kaynağı olan 2019 Ulusal Savunma Yetki Yasası'nın Amerika Anayasası'na aykırı olduğunun tespit edilmesini istedi.

ABD Doğu Teksas Bölge Mahkemesi'ne başvuran Huawei, yaptırımın kaynağının anayasaya aykırı olduğu savundu.

Huawei'den yapılan açıklamada, "Amerikan hükümeti, Huawei'nin güvenlik tehdidi oluşturduğunu gösteren bir kanıt sunmadı. Ortada ne silah var ne de duman. Sadece spekülasyonlar var" denildi.

Her yıl yenilenen Ulusal Savunma Yetki Yasası Amerika'nın savunma politikasına yön veriyor.

Amerika, Huawei'nin ürün ve sistemlerinin Pekin hükümeti tarafından istihbarat ve bilgi sızdırma gibi işlemler için kullanılabileceğini savunuyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #çin #huawei
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