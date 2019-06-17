ABD'li teknoloji şirketlerinin, Trump Hükümeti tarafından Huawei'ye uygulanan yaptırımları hafifletmek için lobi faaliyeti yürüttükleri ortaya çıktı. Gerekçesi ise firmaların yaptırımlar nedeniyle zarar etme endişesi.

Amerikan şirketlerinin, Washington'un Çinli teknoloji devi Huawei'ye yönelik aldığı yaptırım kararının ardından zarara geçtikleri öğrenildi.



Reuters'ın iddiasını göre Intel Qualcomm ve Xilinc ABD'li teknoloji devleri söz konusu zararı önlemek adına Amerika Ticaret Bakanlığı'nda lobi faaliyetlerine başladı.



Söz konusu lobi faaliyetinin "Huawei'ye yardım etmek" amacı değil, "ABD şirketlerini zarardan korumak" amacı taşıdığı belirtildi.



Çinli şirket, geçen sene çok sayıda Amerikan şirketinden toplamda 11 milyon doları bulan çip ve yazılım satın almıştı.



Amerika Birleşik Devletleri tarafından yaptırımlara yönelik alınan 90 günlük erteleme kararı 20 Ağustos'ta sona erecek.





ulusal.com.tr