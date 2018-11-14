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Hubble Uzay Teleskobu uzayın derinliklerinde cüce galaksi görüntüledi

Hubble Uzay Teleskobu, Güney Tacı Takımyıldızı'ndaki "ESO 338-4" adlı cüce galaksiyi fotoğrafladı.

Hubble Uzay Teleskobu uzayın derinliklerinde cüce galaksi görüntüledi

Hubble Uzay Teleskobu, Güney Tacı Takımyıldızı'ndaki "ESO 338-4" galaksisini kayda aldı.

Hubble'ın 3 No'lu Geniş Alan Kamerası'nın kayda aldığı fotoğraf, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA'nın internet sitesinde yayımlandı.

Dünya'ya 100 milyon ışık yılı uzaklıktaki ESO 338-4'ün yıldız oluşum bölgesi merkezinde yer alan bir mavi kompakt galaksi olduğu belirtildi.

Fotoğrafta galaksinin merkezindeki yıldızların etrafındaki yoğun gaz ve toz bulutunun galaksinin yakın zaman önce bir başka galaksiyle birleşmesinin sonucunda meydana geldiği kaydedildi.

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScl) ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990'dan bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #hubble uzay teleskobu #güney tacı takımyıldızı
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