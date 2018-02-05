Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Yaklaşık 3,5 saat süren toplantının ardından açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, yüzde yüz yerli ve milli Whatsapp benzeri bir uygulama kurulduğunu açıkladı. Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu öncesinde, milli mühendislik ürünü olan PTTMessenger uygulaması ile canlı olarak Hatay'daki Zeytin Dalı Harekat Merkezine bağlandı. Yıldırım, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ile PTTMessenger uygulaması ile görüştü. Peki PTTMessenger nasıl indiriliyor?

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi.



Toplantı sonrası açıklamada bulunan Bekir Bozdağ, yerli Whatsapp benzeri uygulama ürettiklerini açıkladı.



Yaklaşık 3,5 saat süren toplantının ardından açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, yüzde yüz yerli ve milli Whatsapp benzeri bir uygulama ürettiklerini açıkladı.



Yerli WhatsApp sunumu

Toplantıda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın, PTT Genel Müdürlüğünce geliştirilen haberleşme sistemi hakkında bilgi verdiğine işaret eden Bozdağ, bilgi güvenliği kapsamında milli çözüm olan, güvenli iletişim konusunda dışa bağımlılığı gideren, milli mühendislik imkanlarıyla geliştirilen, anlık mesajlaşma, anlık grup mesajlaşması, sesli ve görüntülü görüşme, fotoğraf, video, konum ve dosya paylaşımını tek bir platformda güvenli bir altyapıyla sağlayan, kurumların kendi güvenli ağları ve sunucularında çalışan yeni bir haberleşme sisteminin tanıtımının yapıldığını ifade etti.



Bozdağ, milli haberleşme uygulaması PTTMessenger'a ilişkin, şunları söyledi:

"Bu, bir nevi WhatsApp'ın yerli ve milli olanıdır. Yüzde 100 yerli ve milli bir yazılım. Kamu kurumları bunu kullanacak, daha sonra vatandaşların kullanımına açılacak. Herhangi bir veri, sunucuda depolanmadığı için bu verilere ulaşmak mümkün olmayacaktır. WhatsApp'tan daha güvenli bir sistem geliştirildi. Bunun ilk uygulamasını da Sayın Başbakanımız Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüten 2. Ordu Komutanımızla görüntülü Bakanlar Kurulu'nda konuştu, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler hakkında bilgi aldı, Mehmetçiğimize ve komutanlarımıza başarı diledi. Hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Önemli bir değişim, önemli bir gelişme."



İşte, PTT'nin internet sitesi üzerinden yapılan tanıtım;



PttMessenger, güvenliği dünyaca ispatlanmış metodoloji ve teknolojiler dikkate alınarak geliştirilmiştir.



Farklı fonksiyonlar için farklı uygulamalar kullanmak yerine PttMessenger, kaynak kullanımı optimize edilmiş şekilde çok fonksiyonlu kullanım kolaylığı sağlamaktadır.



PttMessenger, platform bağımsız çalışabilir yapısı ile etkin bir erişilebilirlik sağlamaktadır.



PttMessenger, tamamen milli mühendislik kabiliyetleriyle geliştirilmesi nedeni ile, güncellenmeye elverişli bir tasarıma sahiptir.





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