Hürkuş uçağının silahlı versiyonu olan Hürkuş-C'yi geliştirme faaliyetleri sürüyor. Hürkuş-C'nin kendini koruma özelliği, başarıyla test edildi.
Hürkuş, sadece Hava Kuvvetleri Komutanlığı için değil aynı zamanda Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı için de geliştiriliyor.
Silahlandırılan Hürkuş-C uçağı gökyüzünde yeni özellikleriyle görücüye çıktı.
Kahramankazan'da yapılan uçuşta kendini koruma özelliği başarıyla test edildi. Hürkuş, eğitim uçağı olma yanında artık silahları ve korunma sistemleriyle yakın hava desteği görevine de hazır hale gelmeye başladı.
Hürkuş, Lazer işaretleme kabiliyetine sahip mesafe ölçerli kızıl ötesi çok bantlı kamerayla gündüz ve gece gözetleme yapabiliyor.
Gerektiğinde yerli füze ve bombalarla görev icra edebiliyor. 35 bin feet irtifa tavanıyla 6 saate kadar havada kalabiliyor.
Hürkuş-C, geliştirmeler tamamlandığında kendi sınıfında dünyadaki benzer uçaklarla rekabet edebilecek.
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