Yerli üretim çok sayıda silah, tank, uçak, atış sistemleri Uluslararası Savunma Sanayi fuarında görücüye çıktı. Uzmanları, TSK'ya güç katacak en yeni silahlar ve yapım aşamasındaki teçhizatları Ulusal Kanal'a anlattı.

Radar sistemleri, füzeler, roketler, Ataklar, SİHA'lar ve daha nicesi... Dünyanın en büyük 5 savunma sanayisi fuarından biri olan IDEF Tüyap'ta ziyaretçilerini ağırladı.



14. kez kapılarını açan Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda binin üzerinde firma katıldı, 20 kuruluş destek veriyor.



IDEF'te SİHA'lar en çok beğeni alan silahlardan biri oldu.



Hava destekli operasyonlarda sıkça kullanılan ATAK'lar fuarın ilgi odağı oldu.



Ve ATAK2.. ATAK'ın abisi olarak nitelendiriliyor. Henüz yapım aşamasında.



Fuar aynı zamanda tanıtım ve pazarlamada alanında öne çıkıyor. Çünkü en yeni silahlar bu fuarda görücüye çıktı.



Gemiler için geliştirilen hava savunma sistemleri de sergilendi. Onlardan biri de Gökdeniz. Yakın zamanda TSK envanterine dahil olacak.



Buzdolabı ve sıcak fırından oluşan mutfak, 18 ülkeye ihraç eliyor.



Fuarda çok sayıda yerli ve yabancı firmalar da heyetlerarası ticari bağlantı kurdu.





HABER: LALE DELİDAĞ

KAMERA: ŞENGÜL DERİN

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