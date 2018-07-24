İHA ve SİHA araçlarının etkinliği "Mobil canlı yayın yazılımı" Kuzgun ile artacak. Aktif görev yapan güvenlik güçleri, mobil cihaz uygulaması sayesinde İHA ya da SİHA görüntülerini anlık takip edilebilecek.

Güvenlik güçlerine istihbarat ve operasyon kabiliyetinde önemli katkılar sağlayan İHA ve SİHA’ların etkinliği, Kuzgun ile artacak.



Kuzgun, Baykar ve paydaşlarının ortaklaşa geliştirdiği bir mobil canlı yayın yazılımı. İlk kez Efes 2018 Tatbikatı’nda tanıtıldı.



Güvenlik ve performans testlerinden başarıyla geçti. Kara operasyonlarında kullanılabilecek olgunluğa ulaştı.



Kuzgun, bölgede aktif görev yapan timlerdeki cihazlara yüklenecek. Mevcut şartlarda askeri birliklerden izlenen İHA veya SİHA görüntüleri, Kuzgun uygulamasıyla anlık takip edilebilecek.



Bu sayede saha ile birlikler arasındaki koordinasyon iyileştirilecek. Düşman unsurlar önceden görülecek. Gerekli tedbirler ve taarruz kararları daha hızlı alınabilecek. Bölgenin anlık fotoğrafı çekilebilecek.



Kuzgun, geniş bir arazide kamufle olmuş keskin nişancılar ve benzeri terör unsurlarına karşı gözetleme üstünlüğü sağlayacak.



Kuzgun uygulaması sayesinde asker ve güvenlik personelinin bölgeye hakimiyeti tam olacak.



ulusal.com.tr