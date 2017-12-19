BM, yeryüzünde çeyrek milyardan fazla insanın göçmen olduğunu ve oranın 2000 yılından bu yana yüzde 49 arttığını duyurdu. En çok göçmenin yaşadığı ülke ise, 49,8 milyonla ABD.

İç savaşlar, çatışmalar, açlık, gelecek kaygısı... Çoğunluğu Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden milyonlarca insanın vatanını terk etmek zorunda kaldığı yeryüzünde, bugün itibariyle 258 milyon mülteci var. İnanılmaz rakamı, Birleşmiş Milletler açıkladı.



Birleşmiş Milletler, söz konusu rakamı 18 Aralık Dünya Göçmenler Günü dolayısıyla duyurdu.



Uluslararası örgütün verilerine göre, 2000 yılından bu yana dünyadaki göçmen sayısı yüzde 49 arttı.



Rapora göre, yeryüzündeki yaklaşık 165 milyon göçmen yüksek gelirli ülkelerde yaşıyor. Bu rakam, toplam oranın yüzde 64'üne denk geliyor.



Dünyada en çok göçmenin yaşadığı ülke, 49,8 milyonla Amerika Birleşik Devletleri (ABD). ABD'yi Suudi Arabistan, Almanya ve Rusya takip ediyor. Birleşik Krallık, 9,9 milyon göçmenle beşinci sırada.



Dört milyona yakın Suriyeli sığınmacıyı ağırlayan Türkiye, ayrıca komşu ülkelerden gelen yüz binlerce işçiye ev sahipliği yapıyor.



BM raporu, yalnızca zorunlu göçü kapsamıyor. Çalışmak için doğduğu ülkelerden ayrılan herkes, rapora girdi.



Çatışma ve savaş bölgelerinden sağlıklı rakam alınamadığı için, verilen oranların daha da yüksek olma ihtimali var.



Suriye ve Yemen'deki iç savaş, Irak'taki çatışmalar ve Afrika ülkelerindeki çalkantılar nedeniyle son yıllarda özellikle Avrupa ülkelerine yoğun bir göç akışı var. Geçen yıl beş binden fazla göçmen, Avrupa'ya geçmeye çalışırken Akdeniz'de boğuldu. Bu yılki sayı ise 3 bini aşmış durumda./Milliyet