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İnsansı robot dil öğretecek

İskenderun Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, insansı robot geliştirdi. "Robiste" adlı robotun, dil öğretmekten zeybek oynamaya kadar on parmağında on marifet var.

İnsansı robot dil öğretecek

Hatay'da Robiste adı verilen çok yetenekli bir insansı robot geliştirildi. Robiste, İskenderun Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün ürünü.

Robiste'nin yetenekleri yalnızca zeybek oynamakla sınırlı değil. İnsanlara yabancı dil de öğretiyor.

Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Doçent Doktor Yakup Kutlu'ya göre Robiste'nin dil yeteneği sınırsız.

Yalnızca İngilizce değil, Avrupa, Uzakdoğu ve Ortadoğu dillerini de öğretebiliyor. Ayrıca yabancı uyruklu öğrencilere de Türkçe pratik yaptırıyor.

57 santim boyunda 5 kilo ağırlığındaki Robiste, üniversitenin maskotu ve ilgi odağı oldu.

Verilen komutları da anlayabiliyor.

Horon da tepiyor, halay da çekiyor. Türk akademisyenlerin yazdığı yazılım kodlarının eseri olan insansı robot, ileride insan duygularını anlamak gibi çok başka yeteneklere de kavuşacak.

 

Etiketler; #robot #hatay
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