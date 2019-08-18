İHA'lardan sonra insansız kara araçları meydana çıkmaya hazırlanıyor. Onlardan biri de OGUZKAGAN Savunma Teknolojileri şirketinin üzerinde çalıştığı Demirhan...
Orta sınıf silahlı insansız kara aracı Demirhan'ın saha testlerine devam ediliyor.
İlerleyen günlerde silahlı atış testleri de yapılacak.
İnsansız kara aracının yurt içindeki ve dışındaki operasyonlarda kullanılması planlanıyor.
Demirhan, Ekim ayında gerçekleştirilmesi planlanan insansız kara aracı tatbikatında hünerlerini sergileyecek.
ulusal.com.tr
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