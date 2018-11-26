NASA'nın uzay aracı InSight Kızıl Gezegen'in atmosferine giriyor. Mars'ın hem yüzeyi hem de yer altı yapısı hakkında bilgi toplayacak olan uzay aracının, bu akşam 22.53'te Mars'a inmesi planlanıyor.

NASA'nın uzay aracı InSight Kızıl Gezegen'in atmosferine giriş yapacak.



NASA uzmanları dün InSight'ın iniş rotasına son şeklini verdi ve planlanan noktaya inişin gerçekleşmesi için tüm hazırlıklar tamamlandı.



BBC'nin haberine göre, InSight uzay aracının Türkiye saatiyle 22.53'te Mars'a inmiş olması hedefleniyor.



InSight, son 6 yıl içerisinde NASA'nın Mars'a indireceği ilk uzay aracı olacak.



NASA'nın Mars'ta görev yapan Opportunity adlı uzay aracının devre dışı kalmasıyla Mars araştırmaları hızını yitirmişti. InSight'ın bu açığı kapatıp Mars'ın hem yüzeyi hem de yer altı yapısı hakkında detaylı bilgileri Dünya'ya iletmesi umuluyor.



Bugüne kadar Mars'la ilgili tüm araştırmalar gezegenin yüzeyiyle sınırlı kalmıştı.



InSight'ın görevi ise Mars üzerinde gezip örnek toplamak olmayacak. Görev süresi boyunca aynı yerde duracak olan uzay aracı, sondaj yoluyla Mars'ın yeraltı yapısını inceleyecek.



Ayrıca Mars'taki sismik aktivite, yeraltı ısısı ve gezegenin çekirdeği konusunda veriler toplayacak.



NASA'dan yapılan açıklamada "Kayalık gezegenlerin incelenmesi konusunda elimizdeki tek veriler Dünya'ya ait. Mars'ta elde edilecek bulgular bir karşılaştırma yapmamızı sağlayacak" denildi.