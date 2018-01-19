Fotoğraf ve video paylaşım ağı Instagram'a 'son görülme' özelliği geldi. Milyonlarca kullanıcı son görülme özelliğinin nasıl kapatılacağını araştırmaya başladı. Peki Instagram'a gelen son görülme özelliği nasıl kapatılır? İşte o bölüm

Fotoğraf ve video paylaşım devi Instagram'a yeni özellik geldi.



Facebook Messenger ve WhatsApp'ta da olan Instagram 'son görülme' özelliği diğer kullanıcılar tarafından görülebilecek.



INSTAGRAM SON GÖRÜLME ÖZELLİĞİ NASIL KAPATILIR?



Son görülme özelliğine Instagram'da Direkt Mesaj bölümü üzerinden erişilebiliyor.



Profilinizdeki Seçenekler menüsünden aşağıdaki ekrana ulaşarak Instagram’ın son görülme özelliğini kapatabilirsiniz.











Kullanıcının uygulamada çevrimiçi olduğu an ile en son aktif olduğu an o ekranda görülebiliyor.



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