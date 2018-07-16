Instagram'da kullanıcıların yoğun bir şekilde istediği, ancak Instagram'ın belirli kurallar çerçevesinde dağıttığı mavi tik yani onaylı hesap durumu çok yakında tek tuşla alınabilir hale gelecek, hem de herkes için! Nasıl mı?

Instagram kullanıcılarının ilgisini çekecek önemli bir gelişme yaşandı. Henüz test aşamasında olan bir özellik, kullanıcıların Ayarlar'a girerek mavi tikli bir hesaba sahip olmasını sağlayacak. Elbette iş bu kadar basit değil! Avustralya kaynaklı habere göre, onaylı hesap başvurusu artık doğrudan mobil uygulama üzerinden yapılabilecek. Başvurmak için tek yapmak gereken ayarlara girmek olacak. Şu anda bazı iPhone telefonlarda beliren değişikliğin birkaç hafta içerisinde Android cihazlara sunulması bekleniyor.



Değişikliğin dünya çapında sunulması ise iddialara göre daha uzun sürebilir. Zira şirket, yüksek talep görecek bu uygulamayı bir anda tüm dünyada aktif hale getirmek istemiyor. Yapılan kolaylaştırmayla, mavi tikin sadece tanınmış kişilerle sınırlı kalmaması mı hedefleniyor kesin belli değil. İddiaya göre onaylı hesaplara, kimliğini ispatlayan herkes kavuşabilecek.



Ancak diğer yandan Twitter'ın bir dönem herkese gelişigüzel mavi tik vermesi şirketin başını ağrıtmış, sahte hesaplar dahi onaylı hesaplara sahip olmuştu. Instagram'ın başvuru sürecini değiştirmeyeceği, ancak başvuru yapmak isteyenlerin işini kolaylaştırması bekleniyor.



