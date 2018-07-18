Herkese açık profil kullananları sevindirecek haber Instagram'dan geldi. Artık sizi takip eden, fakat sizi takip etmesini istemediğiniz kişileri, kalp kırmadan takipçilerinizden çıkarmak mümkün.

Öncesinde bunu yalnızca engelleyerek yapabiliyordunuz. Engellediğinizde ise, sizin engellediğiniz kişinin profilini göremediğiniz gibi o da sizinkini göremiyordu.



Yeni yöntem ile karşı tarafa haber gitmeden takipçileriniz arasından çıkarmak mümkün. Bu yöntem ile kişi profilinizi görmeye devam edecek fakat sizi takip etmiyor olacak. Şimdilik yalnızca gizli hesaplarda olan yenilik, kısa süre sonra tüm hesaplarda olacak. Yeniliğin gelip gelmediğini öğrenmek için uygulamayı güncellemenizde yarar var.







