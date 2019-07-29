Instagram hikayelerine 'yeşil ekran' özelliği geliyor

Instagram, uygulamanın hikayeler bölümünde kullanılmak üzere yeni bir artırılmış gerçeklik özelliğini test ediyor. İşte yeşil ekran olarak adlandırılan özelliğin detayları

Instagram çok yakında yeni bir özelliğe daha kavuşmak üzere. Uygulamalara eklenecek olan yeni özellikleri araştıran Jane Manchun Wong, Instagram'a yeşil ekran özelliğinin geleceğini ortaya çıkardı.



Şimdilik sadece fotoğraf kullanılabilecek



Donanım Haber'in haberine göre, sinema ve televizyonda oldukça sık kullanılan yeşil ekran teknolojisini, basit bir şekilde, seçilen arka plan görüntüsünün önüne başka bir görüntünün eklenebilmesi olarak açıklayabiliriz. Instagram'a eklenecek olan bu yeni özellik ile birlikte, hikayeler kısmında eğer yeşil ekran özelliğini aktif duruma getirirseniz, kendi görüntünüzün arkasına istediğiniz görseli eklemeniz mümkün bir hale gelecek.



Ancak Instagram'ın bu özelliğinde videolar değil sadece fotoğraflar kullanılabilecek. Önümüzdeki dönemde ise arka planda istenilen videonun oynatılması da mümkün olabilir. Instagram konuyla ilgili bir açıklama yapmış olmasa da yeni özelliğin önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması bekleniyor.



ulusal.com.tr