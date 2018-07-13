Fotoğraf paylaşım platformu Instagram'a yaklaşık yarım saat ile erişim sağlanamadı. Instagram'a masaüstü uygulamasıyla girenler server hatasıyla karşılaştı. Instagram'a neden girilemediğine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Milyonlarca kullanıcısı bulunan fotoğraf ve video paylaşım sitesi Instagram'a akşam saatlerinde erişim sağlanamadı.Yaklaşık yarım saat süre ile girilemeyen Instagram, saat 22.05 itibariyle düzeldi.Instagram'da erişim sorunu yaşanıyor. Saat 21.45 sularında başlayan erişim sorunu nedeniyle kullanıcılar telefondan veya bilgisayar üzerinden Instagram'a erişemiyor, fotoğraf yükleyip mevcut fotoğraflara bakamıyor.Instagram'a neden girilemediğiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.BTK da Instagram'ın çökmesiyle ilgili henüz açıklama yapmadı.BTK, daha önce yaşanan Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal paylaşım sitelerindeki erişim sorunlarında hemen açıklama yapıyordu.