Instagram ve WhatsApp'ın ismi değişiyor! İşte yeni adı

Facebook kişisel verilerin ihlali skandalıyla yıpranan ismini kurtarmak için WhatsApp ve Instagram'ın isimlerinin başına 'Facebook' ibaresini ekleme kararı aldı. İki uygulamanın da ismi değişiyor

Eski popülerliğinde olmayan sosyal medya platformu Facebook yeni bir marka çalışmasına başlıyor. Facebook sadece bir sosyal ağ olarak düşünmemek gerek, Facebook aynı zamanda içinde Instagram ve WhatsApp'ı da barındıran kocaman bir şirket.



Sözcü gazetesinin Business Insider'a dayandırdığı habere göre, Facebok Instagram'ın ismini 'Facebook'tan Instagram' (Instagram from Facebook) ve WhatsApp'in isminine 'Facebook'tan WhatsApp' olarak (WhatsApp from Facebook) olarak değiştiriyor.



Uygulamanın ismi uygulama indirme marketlerinde yukarıdaki şekilde gözükecek ama kullanıcılar uygulamayı kullanırken yine Instagram ve WhatsApp isimlerini görecekler.



Facebook'tan yapılan açıklamada iki uygulamanın da Facebook'un bir parçası olduğunu hatırlatmak için isim değişikliğine gidildiği vurgulandı.



Facebook'un bu hamlesi ile kişisel verilerin ihlali skandalının etkilerini unutturmayı amaçladığı ifade edildi. Facebook'un ABD Adalet Bakanlığı'nın soruşturması sonucunda 5 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etmişti.



ulusal.com.tr