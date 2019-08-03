Akdeniz'de deprem
Akdeniz'de deprem
AK Partili isimden Cüneyt Cebenoyan mesajı
AK Partili isimden Cüneyt Cebenoyan mesajı
Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'dan Kaz Dağları paylaşımı
Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'dan Kaz Dağları paylaşımı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Instagram ve WhatsApp'ın ismi değişiyor! İşte yeni adı

Facebook kişisel verilerin ihlali skandalıyla yıpranan ismini kurtarmak için WhatsApp ve Instagram'ın isimlerinin başına 'Facebook' ibaresini ekleme kararı aldı. İki uygulamanın da ismi değişiyor

Instagram ve WhatsApp'ın ismi değişiyor! İşte yeni adı

Eski popülerliğinde olmayan sosyal medya platformu Facebook yeni bir marka çalışmasına başlıyor. Facebook sadece bir sosyal ağ olarak düşünmemek gerek, Facebook aynı zamanda içinde Instagram ve WhatsApp'ı da barındıran kocaman bir şirket.

Sözcü gazetesinin Business Insider'a dayandırdığı habere göre, Facebok Instagram'ın ismini 'Facebook'tan Instagram' (Instagram from Facebook) ve WhatsApp'in isminine 'Facebook'tan WhatsApp' olarak (WhatsApp from Facebook) olarak değiştiriyor.

Uygulamanın ismi uygulama indirme marketlerinde yukarıdaki şekilde gözükecek ama kullanıcılar uygulamayı kullanırken yine Instagram ve WhatsApp isimlerini görecekler.

Facebook'tan yapılan açıklamada iki uygulamanın da Facebook'un bir parçası olduğunu hatırlatmak için isim değişikliğine gidildiği vurgulandı.

Facebook'un bu hamlesi ile kişisel verilerin ihlali skandalının etkilerini unutturmayı amaçladığı ifade edildi. Facebook'un ABD Adalet Bakanlığı'nın soruşturması sonucunda 5 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etmişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ınstagram #whatsapp
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.