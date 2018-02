Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, internet üzerinden yapılan televizyon yayınlarına getirilecek düzenlemeyle ilgili konuştu. Arslan, "Bizim amacımız, burada bir yasal düzenleme getirmek ve yanlışlığın önüne geçmek. Kesinlikle hiç kimsenin yaptığı doğru yayına müdahale etmek değildir" ifadelerini kullandı

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, internet üzerinden yapılan televizyon yayınlarıyla ilgili açıklama yaptı.



Arslan, yayınlara yasal düzenleme getirmek amaçlarının olduğunu söyledi.



Bakan Arslan'ın açıklamaları şu şekilde:



"Gerçek hayatta her ne suç ise sanal hayatta da aynı şeyler suç. Dolayısıyla ben sanal hayatta işlem yaparım dolayısıyla suç işleme özgürlüğüm var deme şansımız yok. Özgürlüğümüz nereye kadardır? Başkalarının özgürlük alanına müdahale ettiğimiz sınıra kadardır. Özgürlükler sınırsız değil, sınırı başkalarının özgürlük alanına müdahale ediyorsanız orada bir sınırlama başlıyor. Nitekim biz gerek televizyon yayıncılıkları, gerek radyo yayınları konusunda eğer milli güvenliğimize, ülkenin ahlaki değerlerine bir yanlışlık yapılıyorsa bununla ilgili tedbir almak bununla ilgili işlem yapmak durumundayız, yapıyoruz.



BUGÜN TELEVİZYONLARDA SANSÜR MÜ VAR?



Bugün televizyonlarda sansür mü var? Her program yayınlanabiliyor. Herkes hakkaniyet ölçülerinde insanımızın, ülkemizin değer yargıları ölçüsü çerçevesinde yayınlarını yapıyor. Hiçbir şekilde, hiçbir yayın engellenmiyor. Nereye kadar? Bir yanlış yayın, ülkenin milli güvenliğini, bekasına, insanlarımızın değer yargılarına zarar verecek bir yayın yapılıyorsa o zaman müdahale ediliyor.



AMACIMIZ YASAL DÜZENLEME GETİRMEK



Televizyon yayıncılığında her ne ki normalse, her ne ki yapılabiliyorsa aynı şeyin internet yayıncılığında da yapılabilmesini istiyoruz. Ha bunun dışında bir yanlışlık varsa da elbette o yanlışlığın da engellenmesi o yanlışlığa da müdahale edilmesi gerekir. Nitekim, getirilen düzenlemenin amacı budur. "Sansür getiriyor" demek kadar da yanlış bir şey yok.



Ahlaki değerler var, müstehcenlik var. Televizyon yayınlarında her ne yanlışsa, orayla ilgili herhangi bir eleştiri yok. RTÜK'ün orada da görevleri var. Tam tersine bazen vatandaşımız RTÜK görevini eksik yapıyor niye onlara müdahale edilmiyor diyor ama orada ülkemizin kabul ettiği dünyanın kabul ettiği değer yargıları var. RTÜK'ün mevzuatla bağlantığı kurallar silsilesi var.



Bu işlemler çerçevesinde RTÜK ve BTK gerekli işlemleri yapıyor. İşte İnternet üzerinde yapılan televizyon yayınlarında da bu tip sınırlamalarla biz işimizi yapacağız. Bunun dışında birileri işlem yapıyorsa müeyyidesi olacak. Nitekim düzenleme de onu getiriyor."



ulusal.com.tr