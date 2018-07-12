Apple, Mayıs ayının sonunda iOS 11.4’ü yayınladıktan kısa bir süre sonra testlerine başladığı iOS 11.4.1 sürümünü, nihayet iPhone ve iPad kullanıcıları ile buluşturdu. Böylece iOS 11.4.1, beş beta sürümünün ardından yayınlanmış oldu.

Beta sürümleri ile ilgili haberlerimizde belirttiğimiz gibi, iOS 11.4.1 sürümü ile kullanıcılara sunulan herhangi bir yenilik bulunmuyor. iOS 11.4’de tespit edilen hataların giderildiği bu sürüm, performans iyileştirmelerine ev sahipliği yapıyor.



Yaklaşık 250 MB boyutundaki güncelleme ile bazı kullanıcıların iPhone’umu Bul uygulamasında yaşadığı konum sorunu gideriliyor. Ayrıca e-posta, kişiler ve notların Exchange hesapları ile senkronizesi daha güvenli hale getiriliyor.



11.4.1 sürümünün, iOS 11 için yayınlanan son güncelleme olması bekleniyor. Zira, test süreci devam eden ve birçok dikkat çekici yeniliğe ev sahipliği yapan iOS 12 sürümü Eylül ayında kullanıcılar ile buluşturulacak.



Apple’ın watchOS 4.3.2, tvOS 11.4.1 ve HomePod 11.4.1 sürümlerini de yayınladığını hatırlatmak isteriz. Yukarıdaki linkten Eylül ayında kullanıcılar ile buluşturulacak olan iOS 12 sürümü hakkında tüm detaylara ulaşabilirsiniz.